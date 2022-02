AFRICAN ACTIVIST PLAIDE POUR UNE JUSTICE CLIMATIQUE EN AFRIQUE !

African Activist For Climate Justice

Le projet African Activist For Climate Justice, financé à hauteur de 1,88 milliard FCFA, par le ministère des Affaires étrangères néerlandais, à travers son programme « Power Of Voice » plaide un développement durable et la protection de l'environnement.





Le projet d’une durée de 4 ans 8 mois est initié par plusieurs organisations parmi lesquelles Natural Justice, Oxfam, Panafrican Climate Justice Alliance, entre autres. Lancé officiellement ce14 février à Dakar, il compte avoir son mot à dire dans le débat et les décisions relatives au changement climatique pour une meilleure reconnaissance des préoccupations des groupes vulnérables.





Selon Sokhna Dié Ka, responsable de programme à Natural Justice, African Activist for Climate Justice entend mettre en place un cadre juridique et politique, veiller aux droits environnementaux et sociaux renforcés et défendus par les communautés et créer des capacités d'adaptation au profit des populations vulnérables.