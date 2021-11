AFRIQUE DE L'OUEST: " Comment promouvoir une police centrée sur les VBG"

Violence basée sur le genre

Les paramètres socio-culturels ralentissent l'évolution de la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG). Le projet Promouvoir une police centrée sur les survivants des VBG en Afrique de l'ouest est ainsi lancé par l'organisation Partners West Africa Senegal. En effet, depuis quelques années la question s'accentue malgré des avancées juridiques, économiques et politiques selon le Professeur Adjaratou Wakha Aidara, directrice exécutive de l'organisation.





Cette situation affecte la stabilité de tous les Etats particulièrement le Sénégal. Selon les statistiques de l'Agence nationale des statistiques et de la démographie ( ANSD), 34,2% de femmes âgées entre 25 et 29 ans, pour les 18-19 ans 31,8% affirment avoir été victime de violences basées sur le genre. Elles sont soit physiques ou sexuelles." l'amélioration des structures et mécanismes de prévention d'accueil et de prise en charge des victimes et survivants des VBG contribuera grandement à lutter contre ce fléau", dit-elle.