Aftu: Les transporteurs lèvent leur mot d'ordre

Aftu lève son mot d'ordre de grève

Bonne nouvelle pour les usagers des bus Aftu rudement éprouvés par la grève des transporteurs. Finalement, les chauffeurs et les syndicats d'Aftu ont trouvé un terrain d'entente avec leurs responsables. Au terme de six heures de discussions, les syndicalistes qui avaient décrété 48 heures de grève et paralysé le transport public dans la capitale ont décidé de lever leur mot d'ordre.