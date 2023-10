Prix POESAM: Orange prime trois projets à fort impact social

Depuis 2010, Orange récompense les meilleurs entrepreneurs sociaux. Pour cette 13ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur social au Sénégal (POESAM), la tradition a été respectée ce 26 octobre 2023. Trois projets ont été récompensés sur 80 dossiers présentés. Les projets des lauréats auront un fort impact social parmi les autres projets novateurs qui prennent en charge entre autres, les problématiques de santé, éducation, agriculture, paiement mobile, ou encore la protection de l’environnement.





Cette cérémonie s’est déroulée en présence des familles des trois porteurs de projets novateurs. La première lauréate, c’est Rokhaya Diagne, étudiante en génie informatique. Son projet « Maloc » avec la startup « Afysense » a remporté le premier prix. Son projet permet de résoudre les problèmes d’accès au diagnostic du paludisme grâce à l’utilisation de nouvelles technologies. L’initiatrice du projet a reçu une subvention de 5 millions francs Cfa.





Le deuxième prix revient au projet « Cactus innovation », attributaire d’une subvention de 4 millions francs Cfa. « Il s’agit d’un modèle de ferme agro-écologique qui valorise le cactus en engrais et en électricité pour le bon fonctionnement de la ferme. Il permet de produire des fruits et légumes sans résidus de substances chimiques », explique El Hadj Malick Sagne, le porteur de ce projet de système de production rentable qui protège à la fois l’environnement et la santé de la population.





« Linguère Fablab » est le troisième lauréat du concours. Ce projet porte l’empreinte des femmes qui se battent pour briser les barrières sociales et écologiques auxquelles elles sont confrontées tout en favorisant leur épanouissement personnel et leur indépendance financière. Un « défi relevé » dont se félicite Anta Ngom, étudiante et porteuse de ce projet qui a remporté 3 millions de francs Cfa.





Rappelons que le Prix Orange de l’Entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM) initié par le Groupe Orange entre dans le cadre de la stratégie d’innovation de la politique RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) du Groupe par la promotion de l’innovation sociale grâce aux TICs. C’est dans cette optique qu’au nom du ministre de la Communication, des Télécommunications et du numérique, que Souleymane Astou Diagne a salué l’engagement de la Sonatel en tant qu’actrice majeure de l’écosystème numérique. Elle matérialise ainsi sa volonté d’accompagner l’Etat du Sénégal dans les TICs.