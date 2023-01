AG des femmes catholiques : Victorine Ndèye invite les femmes à l’enseignement et le retour aux valeurs cardinales

Ag des Femmes Catholiques du Senegal

La ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire Madame Victorine Anquédiche Ndeye a présidé ce samedi la cérémonie d’ouverture de l’Assemblée générale de la coordination des Unions Diocésaines des associations féminines catholiques du Sénégal. Une occasion d’union et de communion entre les femmes catholiques pour ensuite faire le point sur la coordination et projeter vers de nouveaux horizons pour l’atteinte des objectifs fixés par l’association.





En effet, Victorine Ndeye dans sa déclaration a magnifié la tenue d’une telle rencontre et invité les sœurs au retour des valeurs cardinales et à éduquer davantage les enfants. « Nous avons tous une responsabilité qui nous interpelle devant l’avenir en tant que femmes sur l’éducation de nos enfants. Il est donc important de faire appel aux mères que nous sommes pour veiller davantage à l’éducation et à l’enseignement de nos enfants qui sont en perte de repères. Il est important de veiller et d’orienter la jeunesse pour un meilleur devenir mais aussi d’inculquer aux enfants les valeurs cardinales de notre société", lance-t-elle.





Et d'ajouter : " Je vous exhorte en tant que femmes et mères de familles de porter pour toujours comme sacerdoce le retour à la foi de nos enfants qui sont exposés aux nombreuses troubles que traverse la société actuellement avec tous les problèmes et les attaques de tous bords » a déclaré Mme Ndeye.