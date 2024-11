AGENCE DE DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL (ADM) : Le Dr Mamouth Diop place son magistère sous le sceau du professionnalisme et de la performance

Porté à la tête de l’Agence de développement municipal (ADM) au terme d’un très sélectif et compétitif processus d’appel à candidatures, le Dr Mamouth Diop ne vient pas en terrain inconnu. Les quatorze années passées au sein d’une Agence régionale de développement (ARD) font du natif de Koungheul, dans la région de Kaffrine, un homme du sérail.



C’est un expert chevronné et spécialisé en décentralisation et en développement des Collectivités territoriales qui a été porté à la tête de l’Agence de développement municipal (ADM). Le Dr Mamouth Diop a pris fonction ce lundi 18 novembre 2024. Ses ambitions sont grandes ; il veut insuffler une toute nouvelle dynamique à l’Agence. Déterminé à relever des défis de bonne gestion et de résultats, il compte placer son magistère sous le sceau du professionnalisme, de l’intégrité et de la performance en parfaite intelligence avec les décideurs institutionnels. Selon le Directeur général, «?l’ADM va davantage marquer son territoire par un apport très fécondant dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation au Sénégal et dans celle de la Stratégie nationale de Développement et de l’Agenda national de Transformation?». De même, indique Mamouth Diop, une dynamique partenariale de grande envergure sera instaurée pour mobiliser plusieurs expertises, et les meilleures, dans la conduite des opérations.







Le développement territorial et l’économie sociale et solidaire n’ont pas de secret pour lui. Pendant plus de deux décennies, il a capitalisé une solide expérience dans ces domaines. Pas étonnant au vu de son cursus. Titulaire d’un baccalauréat (série D) obtenu au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, il intègre la Faculté des sciences économiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) où il décroche une maîtrise en Sciences économiques, un master professionnel en Économie rurale et un doctorat en Économie du développement autour d’un thème de recherche sur la gouvernance et le développement des collectivités territoriales au Sénégal. Dr DIOP est également titulaire d’un diplôme en Coaching territorial à l’Académie africaine des collectivités locales (ALGA) basée au Maroc.





Dr Mamouth Diop a obtenu plusieurs certificats sur les thématiques de la gouvernance territoriale, de la planification locale, du développement économique local, de la migration, du marketing territorial, de l’insertion, de l’économie sociale et solidaire et du financement du développement local.







Prêt pour l’emploi au début des années 2000, Dr Mamouth Diop embrasse le monde professionnel. Il fait ses débuts à l’ISRA, précisément au Laboratoire national d’élevage et de recherches vétérinaires comme technicien supérieur en socioéconomie au Programme concerté de recherche-développement en élevage en Afrique de l’Ouest (PROCORDEL). C’était entre 2002 et 2003. Il décroche ensuite un poste de gestionnaire de crédit rural au Bassin arachidier, entre 2004 à 2006, pour le compte du Projet d’appui à l’élevage (PAPEL). Fort de ces deux expériences fructueuses, il soumissionne, en 2007, pour le poste de responsable des activités économiques et générations de revenus à l’annonce, à l’ARD de Kaolack. «?J’ai été retenu et cela m’a permis d’acquérir une expérience en décentralisation et développement économique local pendant trois ans (2007-2010)?», explique-t-il. Cet amour de la décentralisation et du développement à la base a été consolidé avec la rencontre de plusieurs expertises à différentes échelles.



Travailleur hors pair et très rigoureux, il étoffe ses connaissances tous azimuts et mobilise ses compétences à travers divers ateliers et séminaires, en Afrique, aux États-Unis et en Europe. Ses rencontres professionnelles permanentes avec les élus et acteurs territoriaux lui permettent de mieux cerner les contours de la décentralisation dans ses fondements pratiques, mais aussi dans la planification locale et la gestion urbaine, dans le respect des principes, phases et étapes en vigueur. Ses excursions intellectuelles, il y trouve de quoi nourrir ses recherches. Depuis une dizaine d’années, il participe à des conférences publiques et des manifestations scientifiques sur le développement, les politiques sectorielles et la gouvernance territoriale aussi bien au Sénégal qu’à l’international. Sans jamais se départir de son exigence de rigueur scientifique, il a fait une grande partie de ses travaux de recherche sur des expériences vécues, de manière assez pratique, avec des préconisations managériales.



Avec son parcours universitaire et professionnel riche, Dr Diop reste également profondément attaché à la production et à la transmission de connaissances. En sa qualité d’enseignant-chercheur, il intervient dans les universités publiques, où il dispense des cours dans des thématiques variées, notamment en Ingénierie du développement territorial, en Marketing territorial, en Intelligence économique et territoriale, en Planification du développement local, en Économie territoriale, en Coopération décentralisée et en Développement économique local et communautaire.



C’est auréolé d’une véritable expertise en décentralisation et développement des collectivités territoriales et d’une compréhension approfondie des enjeux, que le Dr Mamouth Diop arrive à la tête de l’Agence de développement municipal (ADM). Une consécration au regard de son parcours exceptionnel. «?C’est aussi une suite logique de ma carrière?», relève l’expert. «?Après quatorze années de loyaux services au sein d’une ARD et Directeur du Centre de coaching territorial de Kaolack, avec les plus hautes fonctions, c’est tout naturellement que mon histoire professionnelle me propulse vers d’autres horizons plus challengeants?», soutient le Docteur en Économie du développement.