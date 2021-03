Agence de presse sénégalaise : Thierno Birahim Fall et Moustapha Samb reconduits

L'Agence de presse sénégalaise (Aps) a changé de statut pour devenir une société nationale à l'image du Soleil et de la Rts. Mais cette évolution n'a pas abouti à un changement sur les hommes en termes de management.En effet, le directeur général Thierno Birahim Fall a été maintenu à son poste, de même que le Président du conseil d'administration, Moustapha Samba, enseignant au Cesti.La société nationale Aps bénéficiera désormais d'une subvention annuelle de l'Etat. Ce qui lui donnera plus de ressources pour assurer sa mission de grossiste de l'information, un rôle qu'elle ne joue plus depuis quelques années, surtout face aux médias en ligne, du fait entre autres d'un déficit de personnel.