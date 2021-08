Agent de la Lonase retrouvé pendu : Les premiers éléments de l’enquête

Les investigations sur la mort de l’agent de la Lonase Marcel Apologan commencent à livrer leurs premiers éléments. Le Soleil en livre les détails.



L’enquête menée par les éléments du commissariat de Pikine ont révélé qu’un nommé Sidy et le défunt sont des gérants de kiosques de Pmu et partageaient leur lieu de travail.



À en croire le journal qui donne l'information, une note a été retrouvée sur la victime.



Dans la lettre, Apologan a écrit ceci : «Sidy, je ne dois rien à Tony. Il a mangé mes 1.269.000 Fcfa. Au revoir Sidy !»



Quant à Tony, il est également un agent de la Lonase et officie à Pikine Tally Boumack.



Les enquêteurs n’ont trouvé aucune trace de lutte ou de violence sur la victime.



Une corde, une carte nationale d’identité et une somme de 76.600 Fcfa ont été trouvées sur le défunt.



Aux dernières nouvelles, informe le quotidien national, le corps a été déposée à l’hôpital pour les besoins de l'autopsie.