Agent de Promovilles tué par un poteau électrique à Kaolack : La Senelec nie toute responsabilité

un ouvrier tué par un poteau électrique à Kaolack

Après l’accident meurtrier qui a coûté la vie à un jeune ouvrier de Promovilles, la Senelec citée comme principal responsable du drame s’est lavée à grande eau.





On en sait un peu plus sur les causes de l'accident qui a coûté la vie à un jeune homme âgé de 25 ans habitant au quartier de Darou Rakhmati à kaolack. La victime qui en était à son premier jour de travail, en quittant son domicile, ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort. C’est une grue d'une entreprise en charge des travaux de pavage qui a percuté un poteau électrique de la Senelec qui a fini par céder et tomber sur sa tête occasionnant sa mort.





Les hommes du commissariat central de Kaolack ont ouvert une enquête sur ce drame survenu à proximité du collège d'enseignement moyen Tafsir Mignane Sarr au quartier Dialegne dans la capitale régionale. Mise en cause dans cet accident meurtrier, la délégation régionale de Senelec a réagi.





Pour Mamadou Faye, chef d'agence à Kaolack, représentant le délégué régional a expliqué que la responsabilité de la société nationale ne serait pas en cause. Pour lui, ce n'est pas la Senelec qui était maître d’œuvre de ces travaux.

« C’est une société de la place qui exécutait les travaux de pavage. La grue a heurté le poteau électrique qui est tombé sur un de leurs éléments qui a succombé à ses blessures », a indiqué le responsable local de Senelec.