AGETIP lance son projet Himo ( programme KEYU DAWYI)

le projet HIMO vient d'être lancé, ce matin, à la mairie des Parcelles Assainies. Ce projet qui entre dans le cadre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes XEYU NDAW NI et dont l'exécution est confiée à l’AGETIP est lancé officiellement ce mercredi 06 Octobre 2021 à la mairie des Parcelles Assainies par le représentant du Ministre Dame Diop, le maire des Parcelles Assainies Moussa Sy ainsi que le Directeur Général de l'AGETIP.





El Hadji Malick Gaye, AGETIP fidèle à sa réputation de pourvoyeur d'emplois, enrôle déjà 400 jeunes qui seront formés au métier de pavage. Le Directeur général El Hadji Malick Gaye s'est réjoui de ce projet qui lui a été confiée par les autorités magnifiant ainsi la confiance du président de la République en l'AGETIP.





Selon El Hadji Malick Gaye, ce projet va créer massivement et rapidement des emplois, renforcer la cohésion sociale, améliorer les conditions de vies des populations des zones ciblées entre autres.





Il ajoute qu'avec l'approche HIMO la pauvreté et les inondations seront réduites en renforçant le système de drainage des eaux pluviales par un dispositif conforme aux normes environnementales.

Revenant sur l'importance de ce projet le Directeur Général souligne que le Président de la République Mr Macky SALL sait que « C’est une économie performante qui produit des emplois décents et cela demande du temps, donc il faut des mesures agressives de création d’emplois.C’est tout le sens de ce programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes. »





Il s’agit du cœur de métiers de l’AGETIP, qui faut-il le rappeler, a été créée dans un contexte similaire et s’est avérée une sucess story.





il s'agit de former une première cohorte de 400 jeunes avec des sessions de trois pour un groupe de 100 jeunes. Pour conclure M.Gaye a invité les jeunes à faire preuve de responsabilité, d'abnégation, et de courage pour relever le défis de la lutte contre le chômage et la pauvreté. Venu représenter le ministre Dame Diop, le conseiller technique M. Souleymane Kane s'est réjoui de ce projet Humo avec une première cohorte de 400 jeunes qui touchera jusqu'à 20.000 jeunes .





Il a exhorté les jeunes au travail et à accompagner les autorités à réussir cet important programme KEYU DAWYI. M. Kane n'a pas manqué de saluer les nombreuses réalisations du directeur général de l'AGETIP. Monsieur Moussa Sy maire des Parcelles Assainies, dont la commune a été choisi pour lancer le projet Humo a marqué toute sa satisfaction par rapport à la tenue de cette activité.