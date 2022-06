Agresseur arrêté à Thiès : La police du Premier Arrondissement saisit de la drogue

Un crime n'est jamais parfait selon l'adage. Et C.T.Ba ne dira pas le contraire. En effet, ce malfrat et ses deux compères avaient agressé , vers 1h du matin, O.Diallo avant d'emporter son télépohne portable. Mais l'agresseur C.T.Ba a oublié son appareil cellulaire sur les lieux de la commission de l'infraction.





La victime domiciliée au quartier grand-Thiès avait une plainte contre X sur la table du chef de service du commissariat du Premier Arrondissement de la cité du rail. Également, le manœuvre a raconté le film de son calvaire avant de remettre le téléphone portable de l'un des agresseurs aux enquêteurs.





" Un trio m'a surpris vers 1h du matin, au moment où je connectais sur avec mon téléphone portable. L'un m'a donné un violent coup de poing au visage et les deux autres ont réussi à me neutraliser. Au cours de leur retraite, les trois agresseurs ont emporté mon téléphone portable. Toutefois, l'un d'eux a fait tomber son appareil cellulaire par inadvertance sur place", a déclaré le plaignant lors de sa déposition.





Suite à l'exploitation du téléphone portable oublié sur les lieux de la commission de l'agression, les hommes du commissaire Youssapha Thioub ont réussi à identifier l'un des bandits. Ainsi les enquêteurs rompus à la tâche, ont approfondi les investigations avant retrouver le propriétaire dudit appareil dans une maison sis au quartier Diakhao.





Selon des sources de Seneweb proches du parquet, C.T.Ba a été surpris dans une chambre avec A.B.Gaye. Une sacoche contenant 18 cornets de chanvre indien a été saisie dans cette pièce. Mais ces derniers n'ont pas reconnu la paternité du produit prohibé.