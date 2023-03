Agression à Boune : Un homme aspergé de diluant, 5 bandits arrêtés par la police de Comico

En revenant de son lieu de travail vers minuit, un homme a été attaqué par cinq agresseurs, à hauteur de l’arrêt des charrettes, à Boune. Mais A. Lô leur a opposé une belle résistance.







Toutefois, le voyageur nocturne a été aspergé de diluant au visage, selon les informations de Seneweb. Il sera alors contraint de remettre son argent dont la somme est estimée à 65 000 F CFA et sa bague à ses agresseurs.





Après avoir passé un sale quart d’heure entre les mains des cinq malfaiteurs, A. Lô s'est présenté dans les locaux du commissariat de Yeumbeul-Comico où il a déposé une plainte contre X sur la table du chef de service.





La police de Yeumbeul-Comico démantèle le gang des charretiers





L'enquête rondement menée par les hommes du commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo a permis de faire tomber le cerveau de la bande et ses quatre compères. Il s'agit des charretiers S. Diouf âgé de 24 ans (chef du gang), C. T. Kane (21 ans), N. Sarr né en 2002 et A. Ndiaye âgés de 20 ans.





Soumis à un interrogatoire serré, les cinq charretiers incriminés ont fini par reconnaître être les auteurs de cette agression perpétrée sur la personne d'A. Lô.





Les cinq agresseurs déférés au parquet





Au terme de l'enquête, ces cinq agresseurs ont été déférés au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, ce lundi.





Selon des sources de Seneweb proches du parquet, S. Diouf et ses acolytes sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis avec violence la nuit.