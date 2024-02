AGRESSION CONTRE DES AGENTS DE LA SENELEC: LE SUTELEC INVITE LA DIRECTION GENERALE A GARANTIR L'INTEGRITE PHYSIQUE DES TRAVAILLEURS

«Les agressions sur les agents de Senelec se multiplient sans que des mesures fortes ne soient prises par la Direction générale pour protéger ses travailleurs dans l’exercice de leurs missions». Le constat est du Sutelec, qui remarque : «Il y a plus de quatre mois, un agent a été tabassé dans l’exercice de ses fonctions et jeté dans la rue, à Louga, par un ”politicien", Directeur général de société et de surcroit magistrat. Son seul tort a été de présenter un avis de coupure à ce monsieur, qui se croit intouchable et qui n’a pas honoré le paiement de sa facture à date échue».





Aussi de poursuivre : «Les agressions physiques ou morales sont devenues monnaie courante et sont presque banalisées au niveau de nos agences. Les agents de caisse, agents d’accueil, contrôleurs, agents d’interventions et équipes techniques etc… subissent une violence inouïe que rien ne justifie».





Le Sutelec tient à rappeler à «ces inconscients qu’ils agressent d’honnêtes travailleurs qui garantissent le service public de l’électricité qui, du reste, a connu une très nette amélioration». Il explique que «la goutte d’eau qui a fait déborder le vase est la menace de mort dont a été victime un des prestataires de Senelec par un individu muni d’une arme à feu (pistolet) sur la voie publique qui a menacé de tirer sur lui au motif que ce dernier n’avait pas de badge. Pris de panique, le prestataire a appelé le Chef de l’agence, qui s’est déplacé immédiatement sur les lieux pour s’enquérir de la situation et confirmer qu’il a bel et bien reçu un ordre de service de Senelec».





Le Sieur Siaka Doumbia, puisque c’est de lui qu’il s’agit, «se croyant au Far West, a traité le Chef d’agence de voleur avant de lui assener un coup violent sur la tempe et a cassé ses lunettes», s'offusquent les travailleurs de la Senelec. Cette agression a occasionné une incapacité temporaire de travail de 10 jours au Chef d’agence. Après ce forfait, «le Sieur Doumbia fit sortir ses chiens dans la rue en guise d’intimidation», déplore Sutelec.





Face à cette situation «extrêmement gravissime», le Sutelec rappelle à la Direction générale qu’ «elle est garante de l’intégrité physique et morale de tous les travailleurs dans l’exercice de leur mission» ; exige à la Direction générale de «prendre toutes ses responsabilités pour traduire cet individu devant les juridictions de ce pays et de suivre le dossier jusqu’à son épilogue».





Le Sutelec décide de «ne céder devant aucune pression d’où qu’elle puisse venir, car nul n’est au-dessus de la loi» et «se réserve le droit d’user de tous les moyens légaux pour préserver l’honneur et la dignité des travailleurs». Aussi et surtout d'appeler tous les travailleurs à «respecter le port du brassard rouge prévu le jeudi 22 février 2024» et à «se mobiliser pour l’AG, le même jour, à partir de 14 heures au siège de la rue Vincens».