Agression d'une Camerawoman : La CAP condamne et interpelle le ministre de l’Intérieur

La Coordination des associations de presse ( CAP) condamne avec vigueur la violence exercée sur la camerawoman du site d'informations Buur News, Fatou Dione dite " Feuz". Cette dernière couvrait la marche interdite du Collectif pour la libération des détenus politiques ( COLIDEP).