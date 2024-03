Agression de Maimouna Ndour Faye : La coalition Diomaye Président condamne et réclame justice





La coalition Diomaye Président a réagi à l'agression de la journaliste Maimouna Ndour Faye. Dans son communiqué, la coalition demande que les autorités compétentes se saisissent de l'affaire pour que justice soit faite.





"La coalition Diomaye Président condamne vivement l'attaque brutale et odieuse dont a été victime la journaliste Maimouna Ndour Faye dans la soirée du jeudi 29 février 2024. Nous tenons à lui témoigner tout notre soutien et notre solidarité ainsi qu'à sa famille et à ses collègues. Nous formulons pour elle les sincères vœux d’un prompt rétablissement sans la moindre séquelle. Nous demandons, par ailleurs, aux autorités compétentes de faire le nécessaire pour élucider cette affaire afin que justice soit faite. Nous lançons enfin un appel solennel à l’État pour, d’une part, garantir le respect de la liberté de la presse et d'expression, et, d’autre part, mieux sécuriser et protéger les journalistes nationaux et étrangers de plus en plus victimes de violences verbales et physiques. Vive la paix. Vive la démocratie. Vive le Sénégal", lit-on sur le communiqué reçu à Seneweb.