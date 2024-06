Agression du khalife de Médina Gounass : Arona Coumba Ndoffène Diouf s'indigne et interpelle l'État

Suite à l'attaque du convoi du chef religieux Thierno Cheikh Amadou Tidiane Ba, le Pr. Arona Coumba Ndoffène Diouf lui a exprimé son soutien et sa compassion. L'ancien ministre a également condamné l'agression contre le khalife de Médina Gounass et invite le chef de l'État à assurer la sécurité des citoyens. Seneweb vous livre son communiqué.



"Je suis très indigné et inquiet de l'agression dont a été victime notre respectable guide religieux, père et homme de Dieu Thierno Cheikh Amadou Tidiane Ba, Khalife général de Médina Gounass.



Je lui témoigne toute ma solidarité et ma sympathie. J'exhorte le chef de l'État garant de la sécurité de tous les citoyennes et citoyens à prendre toutes les mesures idoines pour assurer celle de cet homme et de sa communauté.



En ce jour de paix et de recueillement, il est inadmissible de vivre de telles attaques au Sénégal. Je prie pour que la paix règne dans notre pays et que ALLAH SWT nous préserve des conflits ethniques. Le Sénégal a toujours été épargné par ce fléau.



J'en profite pour demander pardon à tous mes compatriotes et je prie pour que notre pays soit prospère et calme.



Pr. Arona Coumba Ndoffène Diouf"