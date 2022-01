Agression sur leur collègue : Les Travailleurs des Pêches et de l’Aquaculture du Sénégal observent une grève

Les acteurs de la pêche en grève (ITRAPAS)

L’Intersyndicale des Travailleurs des Pêches et de l’Aquaculture du Sénégal (ITRAPAS) observe une grève totale dans toute l’étendue du territoire pour la journée de ce vendredi 07 janvier 2022.





Ceci fait suite à une agression dont leur collègue Souleymane Mballo a été victime le jeudi 30 et vendredi 31 décembre 2021 dernier.





"Notre collègue et camarade Souleymane Mballo, Chef du Service départemental des Pêches et de la Surveillance de Thiès, a inspecté une pirogue détenant à son bord, du poisson sabre ceinture (Trichiurus lepturus). Ainsi, les résultats de l’inspection ont révélé que la taille du poisson inspecté était inférieure au minima autorisé qui est de 70 cm pour cette espèce. Devant cette situation, ce dernier en vertu des pouvoirs que lui confère la loi portant code de la pêche ne pouvait délivrer un certificat d’origine et de salubrité'', explique le Coordonnateur de l’ITRAPAS dans une note dont Seneweb a reçu copie.









Il poursuit : "Non content de cette décision de l’administration des pêches de la localité, un groupe de jeunes composés de pécheurs et de mareyeurs sont venus saccager et agresser les agents du service des pêches de Kayar. L’ITRAPAS, condamne avec la plus grande fermeté cet acte de violence intolérable et assure son soutien à notre camarade ainsi que tous les agents du poste de contrôle de Kayar".