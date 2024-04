Agression sur une Belge et deux Français : La police de Saly met fin à la terreur du gang de la Petite Côte

Le commissariat urbain de Saly a déféré, ce mercredi matin, M. T. Fall et A. Ba, deux agresseurs qui semaient la terreur sur la Petite Côte. Ce duo a fait plusieurs victimes, dont une Belge, un Ghanéen et deux Français. Seneweb revient sur leur arrestation.





Les habitants de la Petite Côte et les touristes peuvent désormais pousser un ouf de soulagement, suite à l'arrestation des deux agresseurs qui semaient la terreur à bord d'une moto, entre Mbour, Saly et Ngaparou. Ce coup de filet a été réalisé par les éléments du commissariat urbain de Saly, dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité.





Une Belge dépouillée de 1,4 million F CFA





Le 13 avril 2024, une ressortissante belge a débarqué dans les locaux de la police de Saly pour expliquer sa mésaventure. Elle venait d'être dépouillée de la somme de 1 400 000 F CFA. "Je suis sortie d'un bureau de change avec la somme de 1,4 million F CFA pour rejoindre mon véhicule. Deux individus à bord d'une moto m'ont surpris par-derrière avant d'arracher mon sac qui contenait mon téléphone portable, ma paire de lunettes, ma carte d'identité belge, mon passeport, mes trois cartes bancaires, mon permis de conduire, mes documents administratifs et la somme de 1 400 000", a-t-elle déclaré en remettant une vidéo aux limiers.





L'exploitation des images de la vidéosurveillance a permis aux enquêteurs d'identifier formellement la moto BMW de type GS grise.





Suite aux instructions du chef de service, les éléments du commissariat urbain de Saly ont multiplié les opérations de sécurisation aux quatre coins de la localité pour retrouver les délinquants. Le dimanche 21 avril dernier, le duo, sur leur grosse moto, a tenté de voler un sac dans une voiture. Mais un chauffeur a heurté la moto avec son véhicule. Après leur chute, ils ont pris la fuite en laissant leur moto sur place.





Informée de cette nouvelle tentative d'agression, la brigade de recherches a réussi à interpeller l'un d'eux. Il s'agit de M. T. Fall qui a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Interrogé sur procès-verbal, le malfaiteur âgé de 22 ans, domicilié à Thiès, est passé aux aveux et a livré l'identité et l'adresse de son compère en cavale.





Il a déclaré avoir mûri le projet à Thiès avec son acolyte. Il s’agissait de se rendre sur la Petite Côte où ils ciblaient de potentielles victimes. Une fois que l'occasion se présente, ils arrachent le sac de leur victime avant de prendre la fuite en moto. Il soutient qu'ils opèrent toujours entre Ngaparou, Saly et Mbour, et le butin était partagé entre eux. M. T. Fall a cité aussi un troisième membre du gang.





Avec l'aval du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mbour, les policiers ont effectué une descente inopinée à Thiès où le fugitif A. Ba a été arrêté. La perquisition de leur domicile s'est soldée par la découverte de quatre téléphones, des pochettes, des sacs en bandoulière, deux AirPods, une moto de type SH [...] et du chanvre indien en vrac, selon des sources de Seneweb.





Suite à la chute du gang, quatre victimes, dont une Belge, deux Français et un Sénégalais se sont présentés dans les locaux du commissariat de Saly.





Au terme de l'enquête, M. T. Fall et A. Ba ont été déférés ce mercredi matin pour association de malfaiteurs, vols multiples à l'arraché commis avec violence, usage d'un moyen de transport et détention de chanvre indien.