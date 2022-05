Agressions après Baye Mandione-Zarco : La police arrête 9 personnes, la gendarmerie fait tomber l'homme à la machette

La réaction de la police n'a pas tardé suite aux violentes et horribles scènes d'agressions notées à la fin du combat ayant opposé, dimanche dernier, les lutteurs Baye Mandione et Zarco.



D'après Les Échos, à la suite de l'interpellation de I. Diouf (dans la vidéo virale du vol de moto à la Zone de captage), la police de Grand-Yoff a arrêté 8 autres gus en flagrant délit.



Cependant, renseigne le quotidien dans sa parution du jour, c'est la gendarmerie qui a réussi la prouesse de mettre hors d'état de nuire l'homme à la machette et non moins acolyte de I. Diouf.



Par cette démarche combinée de la police et de la gendarmerie, d'aucuns sont enclins à penser que la peur devrait, désormais, pouvoir changer de camp. Encore faudra-t-il anticiper sur les plans machiavéliques de ces malfrats.