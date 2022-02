Agressions multiples : L’Association Nationale des Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES) annonce une marche de protestation le 07 mars prochain

Marche de protestation de l'Association des Sages-Femmes

De plus en plus victimes de violences administratives, verbales, physiques souvent basées sur le genre, dues à leurs statuts de femmes vulnérables, les sages-femmes sont humiliées et vivent des frustrations dans les postes de santé où certains Médecin-chefs de district (MCD) placent des agents hiérarchiquement inférieurs en grade au-dessus d'elles comme leur supérieur hiérarchique pour les rabaisser davantage.





Pour mettre fin à cette situation l’Association Nationale des Sages-Femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES) a tenu une conférence de presse à l’Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Social ce Samedi pour marquer leurs désapprobation. « Chaque année les sages-femmes subissent des dizaines d'agressions le plus souvent restées impunies. Après Aïda agressée à Kolda en 2020, Rokhaya à Sedhiou en 2021, Gnima Sagna a failli y laisser sa vie au poste de santé de Fadial en 2021. Nous venons de subir 2 nouvelles agressions en 2022, à Diana Malari et la dernière dans le village de Bambali sans compter celles qui passent sous silence par peur de perdre son poste » plaide Bigué Bâ Mbodji, présidente de la dite association.





Pour montrer leurs mécontentement tout en respectant leur serment d’assister les femmes, les nouveau-nés, la communauté et pour éviter des mortalités maternelle, ladite association avait décrété des journées « MATERNITE SANS SAGE-FEMME) en restant dans les maternités et autres lieux de travail avec le port de brassards rouges. Ce, étant donné qu'une absence de prise en charge de complications maternelles, fœtales et néo-natales de plus de 2 heures serait dramatique dans tout le pays.





En effet, d’après la présidente, cela n’a servi à rien c’est pourquoi « nous projetons de passer à la vitesse supérieure en commençant par une marche pacifique nationale de protestation le 07 mars 2022, des sit-in dans les formations sanitaires, une journée de Maternité sans sages-femmes de manière effective et toute autre forme de protestation légale pour notre survie », informe la présidente de l’Association Nationale des Sages-Femmes d’Etat du Sénégal.