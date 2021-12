Agressions sur l'autoroute : Les bourreaux des automobilistes habitent la "Cité Imbécile"

Les agresseurs qui écumaient les automobilistes sur l'autoroute ont été identifiés. Les malfrats étaient domiciliés à la "Cité Imbécile", un bidonville situé entre Hann village et l'autoroute.



Arrêtés et jugés hier, le parquet a requis contre huit agresseurs 15 ans de réclusion criminelle. Le juge de la chambre criminelle rendra son verdict le 27 décembre prochain, rapporte Le Soleil.



Armés et cachés derrière les buissons entre la Patte d'Oie et l'autoroute, les agresseurs profitaient de la pénombre pour attaquer les automobilistes et passagers pour les déposséder, avec violence, de leurs biens.



Sans embouteillages, les agresseurs posaient un guet-apens en plaçant de grosses pierres sur la route à hauteur de la passerelle des HLM.