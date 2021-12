Agriculture : 36 milliards F CFA dédiés aux travaux pour la valorisation des eaux de surface et des eaux souterraines

Pape Malick Ndao, Agriculture

La réunion de la 3e session du Comité national de pilotage du Provale-CV s’est tenue hier à Dakar. Ce projet ambitionne d'augmenter les productions agricoles, les emplois et les revenus en milieu rural, à travers la mobilisation des eaux de surface et des eaux souterraines.





Le Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (Provale CV) a été lancé le 20 janvier 2020, par le professeur Moussa Baldé, Ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural. Il est financé à hauteur de 80 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement, l’Opec, l’Agtf et le gouvernement du Sénégal. Il intervient dans huit régions administratives couvrant le bassin arachidier, la Casamance et une partie de la zone des Niayes (région de Thiès). Ce, dans le but d’augmenter les productions agricoles, les emplois et les revenus en milieu rural, à travers la mobilisation des eaux de surface et des eaux souterraines.





D'après M. Pape Malick Ndao, Secrétaire général du ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural, assurant la tutelle du projet et la présidence dudit comité, «pour faire face aux défis liés à la pauvreté en milieu rural en général et au développement des chaînes de valeur agricole et de l’entrepreneuriat rural en particulier, les changements climatiques, dont les incidences négatives font peser des menaces sur la production et la productivité agricole, ce qui constitue des facteurs d’insécurité qui accentuent davantage la vulnérabilité des populations, notre pays a adopté des orientations claires visant à moderniser l’agriculture sénégalaise et à en faire un véritable moteur de croissance», a-t-il fait savoir.