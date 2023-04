Agriculture : des chercheurs sénégalais mettent au point une variété de blé plus résistante aux températures élevées

Des chercheurs agronomes sénégalais ont lancé une culture expérimentale de blé local, présenté comme étant plus adapté aux conditions climatiques du pays. C’est la dernière étape d'un projet entamé il y a plusieurs années pour tenter de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations.



“Le rêve du Sénégal de produire du blé est en passe de se réaliser”. C’est ce qu’affirme l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA), dont plusieurs chercheurs ont annoncé avoir mis au point quatre nouvelles variétés de blé.



Deuxième céréale la plus consommée après le riz, le blé est un élément important de l'alimentation au Sénégal, friand de pain. Mais comme beaucoup de ses voisins, il dépend entièrement de l'étranger : il importe 800 000 tonnes de céréales par an.



Son climat tropical n'est en principe pas adapté à la culture du blé, mais des essais d'acclimatation sont en cours.