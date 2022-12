[Vidéo ] Agriculture : Des groupements de femmes transformatrices se formalisent davantage

Groupements de femmes transformatrices de Thiés

Face aux contraintes engendrées par la crise de la Covid-19, Icco part of Cordaid a développé en partenariat avec la Fondation Mastercard, le projet CORRAP en guise de riposte dans le court terme et de développement de la résilience des chaînes de valeurs agricoles dans le long terme.







L’analyse des résultats de diagnostic genre a montré que les femmes avaient fortement besoin d’un accompagnement sur la qualité des produits, les techniques d’emballage, les modalités d’obtention du FRA pour mieux renforcer leur position dans les maillons de commercialisation des chaines de valeurs. Selon Idrissa Ba, directeur Icco Cordaid Sénégal, ces acteurs étaient déjà dans le secteur, ils avaient un problème de formalisation pour pouvoir commercialiser leurs produits (le niébé, maïs, riz et sorgo).





Dans cette lancée, 12 groupements de femmes “ont bénéficié d’une formation sur les thèmes cités plus haut et ont été accompagnés dans la procédure d’obtention du code FRA (les groupements de femmes transformatrices de Mbawane, Meaoune, Fasse Boye, Diattar, Louga à Keur Ndiouga) sont les bénéficiaires", précise Idrissa Ba.