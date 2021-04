Agriculture : Le ministre Moussa Baldé dévoile les chiffres de la campagne 2020-2021

Ministre de l'Agricuture, Moussa Balde

Le Gouvernement a tenu sa cinquième conférence de presse bimensuelle, ce jeudi à 10 heures, au 10e étage du Building administratif du président Mamadou-Dia, à Dakar. Le ministre porte-parole du Gouvernement, Oumar Guèye, ses collègues chargés de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé, et du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Kâ étaient en lice.





Le ministre Moussa Baldé sur la question relative aux statistiques agricoles de 2020-2021, donne les résultats définitifs validés lors de la réunion régionale de prévention des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest en début de ce mois d’avril.





Les chiffres





Riz : 1.349.723 tonnes (+30% de la moyenne des 5 dernières années ) – Mil : 1.144.750 tonnes (+44%) – Sorgho : 377.323 tonnes (+64%) – Fonio : 6761 tonnes (+70%) – Mais : 761 883 tonnes (+83%) – Arachide : 1.797.486 tonnes (+46%) – Niébé : 253.897 tonnes (+10%) – Sésame : 36.110 tonnes (+136%) – Manioc : 1.346.474 tonnes (+71%) – Coton : 20.163 tonnes (+16%) – Pastèque : 1.677.476 tonnes (+125%) – Horticulture : 113.000 tonnes exportés