Agropoles : la DG nommée sans appel à candidatures, les bailleurs se fâchent et bloquent les fonds

Le Témoin alerte sur la situation des cinq Agropoles du Sénégal. Le journal informe que les bailleurs que sont la Banque islamique de développement (BID), la Banque africaine de développement (BAD), et la Coopération belge (Enabel) ont bloqué les fonds destinés à ces projets.



Ces partenaires, glisse le quotidien d’information, n'auraient pas goûté la nomination de Aïssatou Diallo, la nouvelle directeur générale des Agropoles, en remplacement de El Hadji Djily Mbaye Lô. La source précise que l’accord conclu avec le gouvernement du Sénégal pour le projet stipule que le directeur général des Agropoles doit être désigné à la suite d’un appel à candidatures. Ce qui, selon Le Témoin, n’a pas été respecté par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, qui a choisi une ancienne employée de Nestlé, comme lui, sans soumettre le poste à concurrence.



Le journal signale que les bailleurs refusent ainsi de débloquer les fonds nécessaires à la survie du projet au moment où «les premiers décaissements effectués vont bientôt s’épuiser».



Lancé par le Président sortant, Macky Sall, dans le cadre de l’opérationnalisation du Plan Sénégal Émergent (PSE), le Projet de zone de transformation agro-industrielle (PZTA) ou Agropoles vise l’amélioration du bien-être des populations, surtout celles vivant en milieu rural. Il cherche plus particulièrement à asseoir les conditions d’un développement durable de l’agro-industrie qui constitue une niche importante d’emplois, notamment pour les femmes et les jeunes.