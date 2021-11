Ahmed Aidara révèle l’origine de sa fortune

Il est devenu une icône dans la banlieue grâce à ses actes de bienfaisance. La largesse de l’animateur de l’émission Teuss, Ahmed Aïdara qui offre souvent d’importantes sommes d’argent et se déplace avec des 4x4 last cri, suscite des interrogations.



Invité, hier soir, par Maimouna Ndour Faye à la 7 Tv, le candidat à la mairie de Guédiawaye, a été interpellé par la journaliste sur l’origine de ses moyens financiers. Il dit: ‘’Je travaille avec deux structures qui me paie pas moins de 1,5 million par mois et j’ai un salaire à Dmedia. La Prochaine fois si elles sont d’accord je vais citer leur nom.’’



‘’En plus de ça, je pose ma voix pour des publicités et cela me rapporte beaucoup d’argent’’, ajoute-t-il.