AIBD : Chantier de l'académie internationale des métiers de l’aviation civile : Le DG de l'Aibd satisfait du niveau d’exécution

Les chantiers de l’Académie Internationale des Métiers de l’Aviation Civile (AIMAC), parmi les projets phares du hub aérien, ont été visités, ce jeudi 12 janvier 2023, par le Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne, Abdoulaye Dieye et le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air, le Général de Brigade Papa Souleymane Sarr.







Une visite démarrée par les bâtiments qui doivent abriter les futurs pensionnaires de cette école internationale. Aussi le CEMAIR et le Directeur général d’AIBD.SA se sont rendus sur la piste d’atterrissage, une infrastructure de 2000 mètres de long entièrement construite en béton.





La tour de contrôle et le parking réservé aux avions où des ouvriers sont à pied d’œuvre ont été les dernières étapes de cette visite. Abdoulaye Dièye s’est réjoui de « l’état d’avancement des travaux de cette infrastructure qui va former des pilotes et techniciens des métiers de l’aviation civile ». Il remarque que « Le niveau d’exécution est satisfaisant, les bâtiments de l’école sont déjà sortis de terre », s’est dit « optimiste » quant au « respect des délais de livraison du gros œuvre prévu en fin février. La piste a été faite et d’ici peu de temps on va procéder à la réception. Les travaux de construction de la tour de contrôle ont démarré et seront livrés dans un mois et demi. Dans l’ensemble, les travaux se déroulent normalement ». M. Dièye a surtout insisté sur « le respect des normes internationales pour positionner davantage le Sénégal dans le secteur de l’aviation civile ». L’Aimac est réalisée par AIBD SA en partenariat avec l’Armée de l’air.