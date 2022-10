AIBD : Il perd un œil dans une bagarre entre chauffeurs et réclame 2 milliards de F CFA

Il perd un œil lors d'une bagarre

Le parking de l'aéroport international Blaise Diagne fait l'objet de toutes les convoitises de la part des chauffeurs de taxi. Ceux qui sont permanents sur le site pensent qu’ils sont les seuls habilités à prendre des clients à l'Aibd. La présence d'un chauffeur extérieur, c'est-à-dire qui ne fait pas parti de leur coopérative qu’ils appellent communément ''clando'', les exaspèrent.





C'est ainsi que le samedi 27 septembre dernier vers 22 heures, des chauffeurs du parking ont pris en parti un autre chauffeur. Ce dernier venu accueillir un client qui voulait se rendre en Gambie, a été attaqué par d'autres.

Demba Wognane reçoit des coups et des injures, jusqu'au moment où Cheikh Diouf le mord à l'avant-bras droit. En voulant desserrer l'étau de la morsure, il assène un coup de poing qui atterri sur le visage du chauffeur Cheikh Diouf et lui fend l'œil gauche.





Demba Wognane a été jugé pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 20 jours.





A la barre, le plaignant a soutenu qu'il avait perdu définitivement son œil gauche. Mais aucun élément ne confirme qu'il a bel et bien perdu son œil qui était enveloppé dans un pansement. Son avocat a demandé deux milliards parce que dit-il son client a perdu son œil et qu'il ne pourra plus exercer son métier de chauffeur.





Le plaignant déclare n'avoir jamais eu de problème avec Demba Wognane et que le jour des faits, le prévenu se querellait avec un autre chauffeur de taxi, dans le parking. Les deux se sont donnés rendez-vous derrière le parking. Quand ils l'ont dépassé Demba Wognane se serait retourné et donné un coup de poing au visage de Cheikh Diouf. Thierno Dione, témoin de Cheikh Diouf témoigne pour sa part que c'est Demba Wognane qui avait asséné un violent coup de poing à Cheikh Diouf sans raison.





Mais les autres témoins, Aliou Ndiaye et Modou Diouf déclarent que leur collègue Demba a été pris à parti par plus d'une dizaine de chauffeurs de taxis qui se sont mis à le rouer de coups. Et que Cheikh Diouf l'avait mordu. Demba lui a donné un coup de poing au visage pour se dégager.