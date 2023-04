AIBD : La Douane saisit 550 kg d’ailerons de raie séchés d’une valeur de près de 200 millions F CFA

La douane sénégalaise vient de réaliser un nouveau coup de filet, dans le cadre de la lutte contre la criminalité faunique.





En effet, les éléments de la Brigade spéciale des douanes de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass ont mis la main sur 11 colis d’ailerons de raie séchés pour un poids total de 550 kg et d'une valeur de plus de 200 millions F CFA.





"La marchandise était sur le point d’être expédiée en Chine via le fret aérien par une société de pêche basée au Sénégal. Les raies figurent parmi les espèces protégées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Pour tromper la vigilance des agents des douanes, ladite société a présenté un permis CITES qui repend une espèce non conforme avec celle constatée lors du contrôle physique des colis", lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb.





D'après la Division communication et des relations publiques de la douane sénégalaise, la valeur totale de la saisie est évaluée à 191 000 000 F CFA par des experts de la criminalité faunique.





Pour rappel, 58,1 kg d’holothuria provenant du Maroc ont été saisis le 26 février dernier à l’AIBD par la même unité douanière. "A travers ces actions, les douanes sénégalaises réitèrent leur engagement à combattre la criminalité faunique et le trafic international d’espèces menacées d’extinction sur toute l’étendue du territoire douanier", renseigne la même note.