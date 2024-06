AIBD : Le MEET GREET au secours des passagers









Le meet Greet vient réconforter les voyageurs une fois arrivés à l'aéroport international Blaise Diagne. Une initiative de Téranga Service en compagnie de LAS.







Ils ont fait face à la presse pour partager cette nouvelle stratégie qui cherche à rehausser chaque étape de voyage des passagers. L'objectif majeur de ce projet cherche à traiter le passager, quel que soit son profil comme une personnalité exceptionnelle recevant un accueil chaleureux et des besoins spécifiques pour mettre à l'aise le voyageur.





Compte tenu des difficultés que rencontrent les passagers, Meet Greet améliore les conditions optimales d'exploitation des enregistrements, des passages avec la police et une facilité d'entrée avec la douane.





Selon Askin Demir, le directeur de LAS, leur ambition, c'est d'assurer la sécurité des passagers au cœur de l'aéroport de Diass. D'après les initiateurs, le projet sera décentralisé dans les autres aéroports du Sénégal comme Saint-Louis, Ziguinchor, entre autres, dans le but de fournir une gamme complète de services visant à rendre fluides et agréables les départs et les arrivées des passagers.