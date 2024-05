AIBD : Les agents de la TSA maintiennent leur mouvement d'humeur

Plus d'une semaine que les travailleurs de la Teranga Sûreté Aéroportuaire (TSA) sont en mouvement d'humeur. À l'origine de cette grogne, des conditions de travail qu'ils jugent «inhumaines» et des protocoles d'accord «non respectés» par leur employeur.







Ces agents de la sûreté aéroportuaire se disent plus déterminés à poursuivre le combat jusqu'à obtenir satisfaction. Au nombre de 500, ces travailleurs réclament «un mieux-être auprès de leur hiérarchie». Une revendication qui, rappellent-ils, remonte bien avant l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Ils ont arboré des brassards rouges à cette occasion.





Pour rappel, ces centaines de jeunes diplômés, spécialisés dans la sûreté aérienne, regroupés au sein d'un collectif, avaient saisi le député Guy Marius Sagna pour lui faire part des problèmes qu'ils rencontrent à l'AIBD, au-delà de leur «faible revenu mensuel». Avant cette audience avec le parlementaire, ils avaient tenu un point de presse devant le bâtiment de l'Inspection régionale du travail de Thiès.





Après toutes ces tentatives, ces jeunes travailleurs ont décidé de solliciter une rencontre avec le ministre des Transports terrestres et des Transports aériens, El Malick Ndiaye. Le collectif pense que «seul le ministre peut régler cette situation qui a trop duré».





Parmi les points de revendication, « une effectivité immédiate de l'augmentation de l'indemnité de logement. Un point a été bien intégré dans l'accord depuis 2022 et ne peut constituer un acquis récent». Sans compter «une augmentation des primes Xray et MPSA d'ici fin mai», «la prime renommée PRESTA pour les agents de la prestation compagnie et qui prend en compte les risques liés aux radiations de l’aéronef, les gaz carboniques dégagés par les réacteurs, les fuites de kérosène et autres risques autour. Cette dernière sera l’équivalent de la prime Xray chez les agents de la primaire».