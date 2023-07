AIBD : les chiffres de la bonne santé, Air Sénégal en haute altitude

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a publié, mardi, les chiffres du trafic aérien à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) durant le premier trimestre de 2023. Les voyants sont au vert pour la plateforme aéroportuaire, et Air Sénégal en est pour beaucoup.



D’après l’Anacim, reprise par Le Soleil, le niveau du transport passagers a augmenté de 23% par rapport à la même période l’année dernière (581 393 personnes) et celui du fret a progressé de 6% comparativement au chiffre relevé durant le même laps de temps en 2022 (10 045 tonnes).



L’Anacim souligne que le transport de passagers a dépassé de 17% le niveau d’avant la crise de la Covid-19 (2019). La même source signale que ces résultats positifs sont liés «à une demande de transport aérien énergique et une offre conséquente des compagnies aériennes».



À propos de cette «offre conséquente des compagnies aériennes», Air Sénégal est en pôle position. L’Anacim rapporte en effet que le pavillon national a transporté durant la période considérée 22% des passagers de l’AIBD et 15% du fret. «Ce qui en fait la compagnie leader sur la plateforme de Diass», conclut Le Soleil.