AIBD : Les travailleurs de LAS s'opposent à une prise de contrôle de l'État

Le Syndicat des personnels des activités aéronautiques du Sénégal (SYMPAAS) a récemment publié un communiqué concernant les rumeurs persistantes sur la possible reprise de la gestion de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) par l'État du Sénégal ainsi que de son transfert vers l'AIBD SA. Ces rumeurs ont même été soutenues par certaines voix syndicales minoritaires.





Le SYMPAAS souhaite clarifier que ces voix ne représentent en aucun cas la position des travailleurs de LAS SA. Les employés de LAS réitèrent leur opposition totale à toute tentative de reprise de la gestion de l'aéroport par l'État du Sénégal et son transfert à l'AIBD SA.





Selon le communiqué, "LAS SA, fruit de la coopération entre le Sénégal et la Turquie, a réussi à mettre en place une solide société respectant les exigences d'une bonne gestion propres aux entreprises du secteur privé tout en remplissant les demandes du service public que sont la mise à disposition d'un aéroport fonctionnel et performant. C'est pourquoi depuis 2017 l'aéroport international Blaise Diagne va de succès en succès et constitue aujourd'hui une référence dans la sous-région et en Afrique. Ceci est le fruit des efforts des travailleurs, de leur professionnalisme et de leur sens du sacrifice avec bien entendu le soutien du management".





"LAS SA a réussi à maintenir un équilibre entre la préservation des intérêts des travailleurs et une gestion efficace de la plateforme, faisant de l'aéroport une référence. En contraste, AIBD SA fait face à de graves difficultés financières et organisationnelles, attribuées à une mauvaise gestion, menaçant même sa survie", poursuit le communiqué.





Le SYMPAAS met en garde contre les risques d'instabilité dans le secteur, si le schéma actuel est remis en cause. Selon eux, une telle décision pourrait ébranler un système qui fonctionne et représenterait une menace pour les travailleurs de LAS et pour l'aéroport.