Aibd: Près de 4Kg d'héroïne pure saisis sur une passagère

C'est un nouveau coup de maître réussi par les soldats de l'économie. La Cellule aéroportuaire anti -Trafics (Caat) a saisi, le lundi 21 février 'à 17h 53, 3,9kg d’héroïne pure sur une ressortissante sud-africaine arrivée à Dakar à bord d’un avion d’une compagnie aérienne étrangère, a informé la direction communication et des relations publiques des Douanes. Cette information est dans un communiqué de cette direction, parvenu à Seneweb.



Elle indique que les éléments de la Caat' commandés par le Lieutenant des Douanes Boucar Seck, ayant ciblé la passagère en question sur la base de l’analyse de ses documents de voyage, ont décelé des incohérences dans ses déclarations et du contenu de ses bagages. Sur cette base, ils ont procédé à une fouille approfondie en passant ses bagages au scanner.

"Cette opération a permis de déceler un double fond contenant de la matière organique. Après l’ouverture du double fond, les agents ont découvert de la poudre blanche et des granulés qui ont été testés positifs à l’héroïne pure par le laboratoire de la Police technique et scientifique. Le poids total du produit est de trois kilos neuf cent grammes (3,9kg)", a expliqué la douane, qui précise que l’enquête suit son cours en parfaite synergie avec la DOCRTIS et le Parquet de Mbour.