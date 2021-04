AIBD : Une mafia démantelée, 6 personnes arrêtées

Fausses cartes d’embarquement, trafic de passagers, tickets falsifiés, la police a démantelé une grosse mafia à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).Selon L'Observateur, tout est parti de plusieurs plaintes déposées par Air Sénégal et la police espagnole qui s’est plaint de l’arrivée sur son sol d’un passager mystérieux.Six agents, dont une dame qui officie pour des sous-traitants chargés du contrôle et de la gestion des tickets à l’AIBD, sont arrêtés et déférés au parquet.D'après les informations du journal, ces passagers se faisaient enregistrer irrégulièrement moyennant des sommes d’argent de 50 000 Fcfa.