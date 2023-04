Aid El Fitr à Kédougou : La sécurité, préoccupation de l’Imam Ratib et du Préfet

A la grande mosquée de la commune de Kédougou où l’imam ratib a dirigé la prière des deux rakas à l’occasion de la fête de l'Aïd El Fitr, la sécurité s’est invitée au sermon. Après avoir rappelé le sens de la fête de Korité, l’imam a invité les fidèles à plus de vigilance le long des frontières. Et Thierno Ndiadj de rappeler : « Nous devons tous aider les forces de défense et de sécurité en participant à l’effort de renseignement sur tout ce qui nous semble suspect. Et continuons de prier le Tout-Puissant pour nous préserver de tous les maux », lance-t-il à l’assistance.





Venu représenter Madame le gouverneur de la région, le préfet du département de Kédougou a annoncé, qu’en dépit d’une présence remarquée des forces de défense et de sécurité, la mise en place d’un vaste réseau d’informations qui va contribuer grandement à l’effort de sécurisation de la région. Et Thierno Souleymane Sow de rassurer les fidèles : « Je peux vous assurer que toutes les dispositions sont actuellement mises en œuvre pour assurer la sécurité de la région ».





La mosquée, qui a abrité le lieu de la prière des deux rakas, croule sous le poids de l’âge. Trente ans après sa réhabilitation, elle menace ruine.