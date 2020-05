Aide alimentaire : La commune de Sansamba (Sédhiou) a reçu 112 tonnes de riz

La commune de Sansamba, située à 30 kilomètres à l'ouest de Sédhiou, a reçu officiellement ce lundi son aide alimentaire des mains du ministre du Développement communautaire de l'Équité sociale et territoriale.

Mansour Faye a remis à la localité 112 tonnes de riz, pour 1128 ménages vulnérables. Chaque famille recevra alors 100 kg de riz, 10 litres d'huile, 10 kg de sucre,10 kg de pâte, le tout estimé à 66.000 francs Cfa.

Une aide tant attendue par les 24 villages de la collectivité en ces temps très durs à cause de la pandémie qui a mis à genoux l'économie et appauvrit davantage les ménages.

En effet, Sansamba ne vit que d'agriculture et d'horticulture. Or, cette année, la commercialisation des noix d'anacardes a connu ses plus sombres jours, faute d'acheteurs.

<<C'est pourquoi cette aide tant attendue nous va droit au cœur car elle est venue au moment opportun>>, a dit Doudou Sagna, le maire de cette partie du Diassing. Aussi a-t-il remercié les autorités administratives et centrales du choix de sa collectivité pour le lancement officiel des activités de distribution de l'aide alimentaire et a magnifié cette assistance qui constitue un véritable soulagement des populations frappées de plein fouets par la crise sanitaire et alimentaire.