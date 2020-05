Aide au transport routier : Le chef de la gare de Nguékokh déplore un partage «inéquitable»

Le partage de l’aide de l’État destiné au secteur du transport routier dans le cadre du fonds Force Covid-19 n’est pas équitable. C’est ce qu’a déploré Oumar Guèye, chef de la gare routière de Nguékokh (Mbour). Il soutient que la part allouée au transport interurbain est minime par rapport à celle dédiée à AFTU et à Dakar Dem Dikk (DDD). Lesquelles s’activent dans le transport urbain.«Le transport interurbain est beaucoup plus important que le transport urbain. Et puis, nous, nous sommes complètement à l’arrêt alors que les autres continuent à exercer leurs activités. Donc, si vous donnez 400 millions par exemple au transport interurbain pour tout le Sénégal, vous donnez 650 millions pour DDD et 500 millions pour l’AFTU. Ça, je trouve que le partage n'est pas du tout équitable. C’est cela que je déplore», a-t-il lancé au micro de Zik Fm.