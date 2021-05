Aide aux populations recasées à Adéane : La zone militaire 5 et l’Anrac offrent des médicaments aux postes de santé de Diagnon et de Kamaracounda

Récemment recasées à Adéane après 30 ans d’errance causée par le conflit casamançais, les populations des villages de Bissine et environs sont en train de reprendre le cours normal de la vie grâce à l’armée et les démembrements de l’Etat. Ceci, à travers un accès aux services sociaux de base.





Ainsi, dans le souci de mieux aider à une réinstallation des populations dans les meilleurs conditions, la zone militaire numéro 5 et l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (Anrac) ont procédé hier jeudi 27 mai 2021 à une « remise de vivres et de médicaments aux postes de santé de Diagnon et Kamaracounda qui polarisent les villages des populations déplacées des communes de Adéane et Boutoupa Kamaracounda ».





Un élan qui renforce l’espoir d’une vie meilleure dans ces villages jadis décimés par les exactions des combattants d’Atika dont la plus sanglante fût celle du 9 octobre 1992. Pour rappel, l’armée sénégalaise a récemment démantelé les bases rebelles de cette zone et procédé à sa sécurisation avant d’accompagner le processus de retour des populations heureuses de retrouver leurs anciennes terres.