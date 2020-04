Aide d'urgence : La Css va fournir 500 tonnes de sucre à l'Etat

La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) est parmi les entreprises qui vont fournir du sucre dans le cadre de l’aide d’urgence alimentaire pour faire face au Covid-19. La Css dit avoir assez de stocks pour assurer le service et pour approvisionner aussi le marché durant le ramadan.





« Nous avons été approchés pour une livraison de 500 tonnes de sucre en morceaux, ce qui est largement dans nos cordes. On attend de signer le contrat d’approvisionnement pour pouvoir le livrer. Donc nous disposons suffisamment de stocks pour assurer toute demande, y compris même en période de Ramadan. Pour ce qui nous concerne, la demande du gouvernement ne dépasse pas 500 tonnes de sucre en morceaux. On peut largement le faire, nous avons au moins 40 000 tonnes de stocks actuellement et nous sommes en pleine production », a précisé le directeur conseiller de la Css, Louis Lamote sur IRadio.