[Audio] Air Sénégal : Des voyageurs dénoncent la délocalisation de 2E au 2F à l’aéroport de Paris

C’est une alerte que viennent de lancer des voyageurs de Air Sénégal qui pensent à un sabotage orchestré contre la compagnie sénégalaise.



Dans un audio, le président de Slbc Baba Tandian, qui porte la voix de ces voyageurs, trouve inacceptable la délocalisation de 2E au 2F à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (Paris). Une situation qui indispose des passagers et cause d’énormes difficultés liées au voyage. Cette situation, selon lui, perdure et risque de créer du plomb dans l’aile de Air Sénégal. Outre la délocalisation de 2E au 2F à l’aéroport de Paris, d’autres irrégularités sont soulignées par les passagers.



Ecoutez…