Air Sénégal : grogne au Conseil d’administration

Les méthodes du nouveau directeur général d’Air Sénégal, Alioune Badara Fall, ne font pas l’unanimité au Conseil d’administration de la compagnie. D’après L’Observateur, certains administrateurs lui reprochent de faire cavalier pour certaines décisions stratégiques et pointent des zones d’ombre dans le recrutement des équipages des avions.



Le journal informe que ces derniers regrettent par exemple de n’avoir pas été associés à la décision de suspension (finalement levée) de la ligne vers l’Afrique centrale. « Nous avons appris la mesure, comme tout le monde, via le communiqué de la compagnie aérienne », tonnent les sources de L’Observateur.



Elles ajoutent : « Quand vous êtes nommé directeur d’une compagnie, la première des choses à faire est une prise de contact avec le personnel avant de prendre des décisions, même si le dernier mot vous revient. On ne peut pas s’enfermer dans ses bureaux et prendre des décisions, après l’avis d’une poignée de personnes. »



Les mêmes informateurs du journal du Groupe futurs médias fulminent contre le recrutement en cours du Personnel navigant commercial (PNC) et stewards. « Des filles qui n’ont aucune expérience d’hôtesse de l’air, de surcroît âgées, souscrivent pour ces postes », dénoncent ces voix.