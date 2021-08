Air Sénégal : Le recrutement de la première promotion de pilotes lancé

La compagnie aérienne Air Sénégal vient de lancer le concours de recrutement de sa première de promotion d’élèves pilotes cadets. Prévu en septembre prochain, le concours se fait par voix directe et professionnelle. Les candidats doivent, avoir le bac+2, être de séries scientifique ou technique et être âgé de 30 ans au plus au 31 décembre 2021.



Les épreuves porteront sur les mathématiques, les sciences physiques, le français et l’anglais. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, sauf en anglais. 7 centres sont prévus dans différentes régions du pays.