Air Sénégal : un vol annulé cinq fois, 40 heures d’attente, 200 passagers en colère

Plus de 200 passagers d’Air Sénégal ont manifesté leur colère hier, lundi, à l’AIBD avant d’embarquer pour New York puis Baltimore. D’après Les Échos, qui raconte leur mésaventure dans son édition de ce mardi, leur vol était initialement prévu dans la nuit du dimanche au lundi à 2 heures du matin. Une heure et trente minutes après le moment initialement fixé pour le décollage, les responsables de la compagnie annoncent le report du vol.



Le journal rapporte que plusieurs passagers ont affiché leur déception sur le champ. Mais ils n’étaient pas au bout de leur peine. En effet au lieu de décoller aux aurores, comme promis par Air Sénégal, les passagers apprennent que le vol est une nouvelle fois décalé à 8 heures. Et ce n’était pas fini.



Les plus de 200 infortunés seront ensuite informés qu’ils partiront finalement à 12 heures puis à 13 heures. Il ne s’envoleront qu’à 15 heures. Et il a fallu qu’ils manifestent bruyamment leur courroux dans la salle d’embarquement, indiquant qu’ils n’accepteraient aucun nouveau report, pour qu’Air Sénégal décide de faire décoller le vol HC407.



Les Échos rapporte que ce weekend la plupart des vols de la compagnie ont subi des retards. Ce qui a causé beaucoup de dommages aux passagers, surtout ceux qui devaient prendre des correspondances.