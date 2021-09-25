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Air Sénégal reçu avec tous les honneurs à Touba

Par: WebNews - Webnews | 25 septembre, 2021 à 14:09:36  | Lu 982 Fois |  22 Commentaires
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Air Sénégal reçu avec tous les honneurs à Touba
Ibrahima Kane, Directeur général de Air Sénégal à la tête d’une forte délégation a été reçu à Touba le jeudi 23 septembre par le Khalife générale des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbackè. 

Au cours d’un échange cordial, empreint d’affection et d’estime, Mr Kane a fait le point au guide religieux sur le niveau d’évolution du pavillon national, ses derniers développements, son ambition et son rôle dans le développement économique du pays. 

Visiblement comblé de cette visite, Serigne Mountakha a exprimé à Mr Kane, son plaisir de le recevoir avec sa délégation et a formulé des prières pour le succès de Air Sénégal.

Auparavant, Ibrahima Kane et sa délégation ont été reçus par Serigne Mame Mor Mbackè Mourtada qui a prodigué à la délégation des prières, des conseils et s’est engagé à accompagner la compagnie et à faciliter les discussions avec les disciples établis à l'étranger.

Tags: Magal-2021ToubaAir Senegal

Auteur: WebNews - Webnews



19 Commentaires

  1. Auteur

    Pas Folle La Guêpe !!!

    il y a 2 heures (15:02 PM)
    Ah, c'est le genre d'entreprises qu'il convient de particuliièrement bien traiter : les marabouts voyagent très souvent pour les besoins de la collecte du fruit du travail des taalibés ( avec le consentement de ces derniers, disons-le ) !
    Répondre +1 -0
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    2. Auteur

    il y a 2 heures (15:03 PM)
    Mbiroum khaliss rek ce business honte aux intellos de ce pays de merde
    Répondre +6 -0
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    Auteur

    il y a 2 heures (15:30 PM)
    Moi je ne comprend plus ... mais qu'est ce qu'ils foutent ces gens là ??????
    Répondre +64 -0
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    • Auteur

      Anonyme

      il y a 1 heure (15:47 PM)
      On se le demande, mais activisme oblige tout le monde se sent obligé d'etre reçu par la khalife. le Sénégal est devenu méconnaissable, pays de truand, activistes, opportuniste et j'en passe. C'est triste avec tous les intellectuels que nous avons on en est encore aux comportements de kao kao.
      Répondre +8 -0
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    Auteur

    il y a 29 minutes (16:39 PM)
    Yalla bou bein avion tardéti wallah panne. Yalneu bou bein passager bindeuti seini tokhidoni ci presse bi walla reseaux sociaux yi amiin touf touf touf
    Répondre +0 -0
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    Anti-cfa

    il y a 24 minutes (16:44 PM)
    dites-moi khana une nouvelle reoublique est en train de naitre au milieu du senegal ? une republique dite republique mouride de touba. rien que pour ce magal on a vu defiler tout ce que ce pays compte d'hommes, de femmes, de personnalites civiles et militaires, de politiciens etc ... et la je comprends pourquoi pour rien au monde les mourides se refuseraient a la celebration de cet evenement dont certains memes ignorent le pourquoi. il ne restait plus qu'a deplacer pour les besoins de l'evemenent la capitale a touba ou defaut deplacer diamnadio a mbacke. qu'est ce que ce pays gagne dans cet evenement sinon qu'on verse a touba de quoi se nourir jusqu'a l'annee prochaine. oui j'ai vu le seytane idrissa seck donner a serigne mountakha une adiya. quel geste idiot et maladroit de idrissa seck montant encore limites. en pleine pandemie tout ce monde reviendratil de touba sain et sauf ? j'implore tivaoune de ne pas celebrer de gamou, ni de bourdes afin de sauver des vies au moment ou une grande puissance comme les Usa investit des milliards et des milliards pour eradiquer cette pandemie. nous, au senegalais c'est magal, gamou, thiants de foutaises a longueur d'annee. si vous comptez ces journees chomees et payees a ces evenements religieux il ne nous reste pas beaucoup d'heures de travail dans l'annee. ce pays n'ira nulle part.
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    Anti-cfa

    il y a 24 minutes (16:44 PM)
    dites-moi khana une nouvelle reoublique est en train de naitre au milieu du senegal ? une republique dite republique mouride de touba. rien que pour ce magal on a vu defiler tout ce que ce pays compte d'hommes, de femmes, de personnalites civiles et militaires, de politiciens etc ... et la je comprends pourquoi pour rien au monde les mourides se refuseraient a la celebration de cet evenement dont certains memes ignorent le pourquoi. il ne restait plus qu'a deplacer pour les besoins de l'evemenent la capitale a touba ou defaut deplacer diamnadio a mbacke. qu'est ce que ce pays gagne dans cet evenement sinon qu'on verse a touba de quoi se nourir jusqu'a l'annee prochaine. oui j'ai vu le seytane idrissa seck donner a serigne mountakha une adiya. quel geste idiot et maladroit de idrissa seck montant encore limites. en pleine pandemie tout ce monde reviendratil de touba sain et sauf ? j'implore tivaoune de ne pas celebrer de gamou, ni de bourdes afin de sauver des vies au moment ou une grande puissance comme les Usa investit des milliards et des milliards pour eradiquer cette pandemie. nous, au senegalais c'est magal, gamou, thiants de foutaises a longueur d'annee. si vous comptez ces journees chomees et payees a ces evenements religieux il ne nous reste pas beaucoup d'heures de travail dans l'annee. ce pays n'ira nulle part.
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    Anti-cfa

    il y a 24 minutes (16:44 PM)
    dites-moi khana une nouvelle reoublique est en train de naitre au milieu du senegal ? une republique dite republique mouride de touba. rien que pour ce magal on a vu defiler tout ce que ce pays compte d'hommes, de femmes, de personnalites civiles et militaires, de politiciens etc ... et la je comprends pourquoi pour rien au monde les mourides se refuseraient a la celebration de cet evenement dont certains memes ignorent le pourquoi. il ne restait plus qu'a deplacer pour les besoins de l'evemenent la capitale a touba ou defaut deplacer diamnadio a mbacke. qu'est ce que ce pays gagne dans cet evenement sinon qu'on verse a touba de quoi se nourir jusqu'a l'annee prochaine. oui j'ai vu le seytane idrissa seck donner a serigne mountakha une adiya. quel geste idiot et maladroit de idrissa seck montant encore limites. en pleine pandemie tout ce monde reviendratil de touba sain et sauf ? j'implore tivaoune de ne pas celebrer de gamou, ni de bourdes afin de sauver des vies au moment ou une grande puissance comme les Usa investit des milliards et des milliards pour eradiquer cette pandemie. nous, au senegalais c'est magal, gamou, thiants de foutaises a longueur d'annee. si vous comptez ces journees chomees et payees a ces evenements religieux il ne nous reste pas beaucoup d'heures de travail dans l'annee. ce pays n'ira nulle part.
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    il y a 19 minutes (16:50 PM)
    MAIS QUI PEUT M'EXPLIQUER QUE PEUT FAIRE UN DG DE COMPAGNIE AÉRIENNE CHEZ LE KHALIF ????

    OU QUEL EST L'UTILITÉ DE TOUT

     ÇA ? SURTOUT UN DG QUI N'A MALHEUREUSEMENT TOUJOURS PAS MIS CETTE COMPAGNIE AÉRIENNE SUR SA VITESSE DE CROISIÈRE ÉCONOMIQUEMENT DEPUIS SON ARRIVÉE EN AVRIL 2018 !!!!

    JE PENSE QU'IL FERAIT MIEUX DE REVOIR SON ÉQUIPE SOUS QUALIFIÉE AINSI QUE LUI D'AILLEURS, ET SE CONCENTRER SUR SES CHOIX
    Répondre +0 -21
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    il y a 19 minutes (16:50 PM)
    MAIS QUI PEUT M'EXPLIQUER QUE PEUT FAIRE UN DG DE COMPAGNIE AÉRIENNE CHEZ LE KHALIF ????

    OU QUEL EST L'UTILITÉ DE TOUT

     ÇA ? SURTOUT UN DG QUI N'A MALHEUREUSEMENT TOUJOURS PAS MIS CETTE COMPAGNIE AÉRIENNE SUR SA VITESSE DE CROISIÈRE ÉCONOMIQUEMENT DEPUIS SON ARRIVÉE EN AVRIL 2018 !!!!

    JE PENSE QU'IL FERAIT MIEUX DE REVOIR SON ÉQUIPE SOUS QUALIFIÉE AINSI QUE LUI D'AILLEURS, ET SE CONCENTRER SUR SES CHOIX
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    il y a 19 minutes (16:50 PM)
    MAIS QUI PEUT M'EXPLIQUER QUE PEUT FAIRE UN DG DE COMPAGNIE AÉRIENNE CHEZ LE KHALIF ????

    OU QUEL EST L'UTILITÉ DE TOUT

     ÇA ? SURTOUT UN DG QUI N'A MALHEUREUSEMENT TOUJOURS PAS MIS CETTE COMPAGNIE AÉRIENNE SUR SA VITESSE DE CROISIÈRE ÉCONOMIQUEMENT DEPUIS SON ARRIVÉE EN AVRIL 2018 !!!!

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    MAIS QUI PEUT M'EXPLIQUER QUE PEUT FAIRE UN DG DE COMPAGNIE AÉRIENNE CHEZ LE KHALIF ????

    OU QUEL EST L'UTILITÉ DE TOUT

     ÇA ? SURTOUT UN DG QUI N'A MALHEUREUSEMENT TOUJOURS PAS MIS CETTE COMPAGNIE AÉRIENNE SUR SA VITESSE DE CROISIÈRE ÉCONOMIQUEMENT DEPUIS SON ARRIVÉE EN AVRIL 2018 !!!!

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    MAIS QUI PEUT M'EXPLIQUER QUE PEUT FAIRE UN DG DE COMPAGNIE AÉRIENNE CHEZ LE KHALIF ????

    OU QUEL EST L'UTILITÉ DE TOUT

     ÇA ? SURTOUT UN DG QUI N'A MALHEUREUSEMENT TOUJOURS PAS MIS CETTE COMPAGNIE AÉRIENNE SUR SA VITESSE DE CROISIÈRE ÉCONOMIQUEMENT DEPUIS SON ARRIVÉE EN AVRIL 2018 !!!!

    JE PENSE QU'IL FERAIT MIEUX DE REVOIR SON ÉQUIPE SOUS QUALIFIÉE AINSI QUE LUI D'AILLEURS, ET SE CONCENTRER SUR SES CHOIX
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    MAIS QUI PEUT M'EXPLIQUER QUE PEUT FAIRE UN DG DE COMPAGNIE AÉRIENNE CHEZ LE KHALIF ????

    OU QUEL EST L'UTILITÉ DE TOUT

     ÇA ? SURTOUT UN DG QUI N'A MALHEUREUSEMENT TOUJOURS PAS MIS CETTE COMPAGNIE AÉRIENNE SUR SA VITESSE DE CROISIÈRE ÉCONOMIQUEMENT DEPUIS SON ARRIVÉE EN AVRIL 2018 !!!!

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    MAIS QUI PEUT M'EXPLIQUER QUE PEUT FAIRE UN DG DE COMPAGNIE AÉRIENNE CHEZ LE KHALIF ????

    OU QUEL EST L'UTILITÉ DE TOUT

     ÇA ? SURTOUT UN DG QUI N'A MALHEUREUSEMENT TOUJOURS PAS MIS CETTE COMPAGNIE AÉRIENNE SUR SA VITESSE DE CROISIÈRE ÉCONOMIQUEMENT DEPUIS SON ARRIVÉE EN AVRIL 2018 !!!!

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    OU QUEL EST L'UTILITÉ DE TOUT

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