Air Sénégal reçu avec tous les honneurs à Touba

Ibrahima Kane, Directeur général de Air Sénégal à la tête d’une forte délégation a été reçu à Touba le jeudi 23 septembre par le Khalife générale des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbackè.





Au cours d’un échange cordial, empreint d’affection et d’estime, Mr Kane a fait le point au guide religieux sur le niveau d’évolution du pavillon national, ses derniers développements, son ambition et son rôle dans le développement économique du pays.





Visiblement comblé de cette visite, Serigne Mountakha a exprimé à Mr Kane, son plaisir de le recevoir avec sa délégation et a formulé des prières pour le succès de Air Sénégal.





Auparavant, Ibrahima Kane et sa délégation ont été reçus par Serigne Mame Mor Mbackè Mourtada qui a prodigué à la délégation des prières, des conseils et s’est engagé à accompagner la compagnie et à faciliter les discussions avec les disciples établis à l'étranger.