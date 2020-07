Aire marine protégée à Somone : Un projet de décret de Macky Sall hante le sommeil des populations

La population de Somone ne dort plus du sommeil du juste depuis l'annonce d'un projet de décret d'une aire marine protégée sur la mer.



Avec ce décret présidentiel, elle assure qu'une question de survie se pose au sein de leur communauté. En effet, les pirogues dont les pêcheurs disposent, ne leur permettent pas d'aller pêcher au delà de deux mètres. Leur inquiétude grandit, du fait qu'avec cette aire marine protégée, ces pêcheurs devront désormais se rendre sur plus de cinq kilomètres pour pêcher.





C'est ainsi qu'un rassemblement s'est tenu au quai de pêche avec toute la population pour dénoncer fermement les risques de cette aire marine qui les envoie directement au chômage et à la pauvreté.





''L'implantation d'une aire marine protégée à Somone, c'est la mort certaine et imminente de notre communauté. Nous allons droit vers le chômage. Nous interpellons notre ministre de tutelle. Nous lui disons que les acteurs de son secteur sont menacés. Les normes d'une aire marine protégée ne nous permettront plus jamais de gagner dignement notre vie et pour qui connait la population de Somone sait qu'elle ne vit que par la sueur de son front. Nous ne sommes pas une communauté qui quémande pour survivre. Car nous sommes de braves gens. Mais ce décret nous dirige directement dans les méandres de la pauvreté'', prévient Soda Ciss, présidente des femmes mareyeuses de Somone.





Somone se veut claire, elle ne compte pas accepter ce décret et interpelle le chef de l'État Macky Sall.





''Nous ne sommes pas d'accord pour cette aire marine protégée. Nous ne sommes pas contre la reproduction de l'espèce, c'est pour cela que nous avons toujours demandé qu'on nous installe des récifs. L'aire marine protégée nous impose beaucoup de contraintes auxquelles nous ne pouvons pas faire face. Qu'on nous installe des récifs. Avec nos pirogues nous ne pouvons pas aller plus loin que deux mètres'', assure Abdoulaye Boye, président des pêcheurs de Somone.





N'ayant pas été informée, la population crie au scandale et promet de combattre sur tous les fronts afin de recouvrir ce qui leur permet de gagner dignement leur vie. Déjà, elle assure qu'une partie de la jeunesse mise au chômage à cause de la pandémie de Covid-19 est retournée à la mer. Somone demande l'annulation du décret purement et simplement.