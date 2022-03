Aissata Cissé Dardache : Une philanthrope en guerre contre l'exclusion

Aissata Cissé Dardache

Diplômée en sciences de l'information documentaire, Aissata Cissé Dardache dirige, depuis février 2021, le service de la documentation de l'UFR Sciences économiques et sociales de l’Université, Iba Der Thiam de Thiès. Mais c’est bien par son engagement humanitaire et par ses actions philanthropiques qu’elle se distingue, en particulier pour les personnes non voyantes ou détenues dans les lieux de privation de liberté.





Mme Dardache porte le social en bandoulière et s’affirme comme une militante acharnée des causes des personnes vulnérables. Ses actions vont du village de Touba-Peykouk, en passant par le monde carcéral, les non-voyants, les albinos et toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, sont reléguées au second plan. « Je suis une sénégalaise lambda, passionnée de lecture, renseigne-t-elle. Lire c'est vivre, le social et les livres occupent une place importante dans ma modeste vie ».

Ce n’est pas tout, « telle une bête sociale et humanitaire », Aissata s’est lancée dans le bénévolat. Son unique but est « être au service de la communauté ». «Je suis, au quotidien, entièrement au service de mes passions, le droit à l'information pour tous et les bibliothèques pour tous. Des bibliothèques pour les prisonniers. Des bibliothèques pour les aveugles. Des bibliothèques pour les plus nécessiteux. Des bibliothèques pour les gens qui ont le plus besoin de se faire entendre et qui ne sont malheureusement jamais écoutés ! Je le fais avec amour, avec passion. Point besoin de distinctions ou remerciements ! Mon plus grand désir est de plaire à Dieu et d'être un messager d'espoir » confie-t-elle.

Elle se met dans la peau des aveugles, pour se former en braille

Elle a un projet de bibliothèque carcérale, mais aussi en braille. Elle s’est mise dans la peau de la cible. « Je me disais qu’il me fallait aller vivre comme des aveugles ». Mme Dardache reçoit une formation à l’école et est aujourd’hui diplômée en braille. Elle raconte son aventure avec passion. « Nous lisons avec les yeux, eux le font avec les doigts, indique-t-elle. Je suis convaincu que pour gérer une bibliothèque pour eux, il faut lire comme eux ».

Derrière cette passion, se cache un travail de longue haleine. « On vous bande les yeux et vous demande de marcher pendant des kilomètres. L’idée est de développer tes sens en mettant des obstacles sur le chemin, observe-t-elle. Comment comprendre à travers les voix et autres combien de personnes se trouvent dans une foule avec les voix, le son du vent comprendre leurs émotions entre autres… ».

Cela lui a permis de ne pas accorder du crédit à l’étiquette de mendicité que l’opinion publique colle aux aveugles. Son formateur, explique, d'ailleurs que c'est elle qui les aide avec les auteurs. « Elle va les voir directement et nous demande ensuite de les appeler. Dans le milieu carcéral, quand elle voit un déficient visuel, elle nous invite à préparer sa réinsertion parce qu’en prison, les autorités n’ont pas pris en compte ces personnes victimes de handicap pendant la construction », affirme Alé Dia, déficient visuel. “Si le Sénégal avait plus de Aissata Cissé, la cause des sans voix que nous sommes serait acquise”, ajoute-t-il.

La question des droits d’auteurs et droits voisins entrave la mise en œuvre du projet de bibliothèque en braille. « Le traité de Marrakech est signé par le Sénégal mais tarde à être promulgué. Le Mali a aujourd’hui, l’autorisation de traduire en braille, en gros caractère, mais aussi en élément sonore. Je suis membre bénévole de G8, un groupe restreint qui dispose d’un financement de l’Organisation pour la Propriété Intellectuelle (ONPI), pour lever cette entrave. Mon rôle est de sensibiliser les auteurs et les éditeurs pour avoir l’autorisation de transcrire leurs livres”.

Aissata garde l’optimisme et poursuit son plaidoyer qui porte déjà ses fruits. « L’auteur Mamadou Samb a accepté qu’on transcrive toutes ses œuvres, révèle-t-elle. Il nous a cédé ses droits. On y va à pas de caméléon, avec l’ouvrage le regard de l’aveugle qui est déjà transcrit ». Elle a aussi envoyé des lettres aux maisons d'édition pour leur faire part du projet. Un acquis de taille : « Pendant le salon international du livre de Thiès, qui se tient ce 8 Mars, la Promotrice des projets bibliothèques carcérales et bibliothèques brailles (INEFJA, Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès) aura un stand où l’autorisation de l’auteur Mamadou Samb sera exposée, les éléments sonores diffusés. L’idée étant de motiver les autres à intégrer la démarche ».

Projet de bibliothèques carcérales

Membre de l'ASBAD, Association sénégalaise des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, Aissata a aussi, un projet de bibliothèque carcérale. Elle est aussi la présidente de la commission sociale de l'AFUT, (Amicale des femmes de l'Université de Thiès). Elle est aussi l’initiatrice du concept de Banque alimentaire à Thiès. Membre du comité d'organisation du Salon international du livre de Thiès (SILT), membre de l'ONG, Les Abeilles solidaires (2019-2020), elle est en outre bénévole, chargée de la gestion de la bibliothèque du Lycée Technique de Thiès (2018). Elle est, également, membre du Lions club de Thiès (2018), bénévole de l'administration pénitentiaire sénégalaise, promotrice des projets bibliothèques carcérales et bibliothèques brailles (INEFJA, Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès).





Mme Dardache est aussi promotrice du concept Challenge Prison et religion, distribution de documentation religieuse depuis 2018, membre du groupe (Facebook) Sunshine Meelting Pot, groupe à vocation sociale et humanitaire.

Dans son action humanitaire figure, aussi, la cause du village des lépreux de Touba Peykouk Sérère de Thiès (Don nature et ouvrages), des albinos, ambassadrice de la maison d'édition américaine Nouveaux horizons au Sénégal (2019-2021), bénévole à l'Université Iba Der Thiam de Thiès.





La promotion du livre comme sacerdoce

La motivation, Aissata Cissé la trouve dans sa conviction que ces personnes, laissées en rade, ont les mêmes droits que nous autres. Dans sa profession, elle cherche à garantir à tout le monde l’accès à la connaissance. « Depuis 2017, je travaille à la prison de Thiès. J’utilisais ma pause de trois heures de temps pour travailler à la prison. Il en était de même pour mes congés. Aujourd’hui, je fais la promotion du livre dans les 37 prisons ». Sans financement, elle écrit aux partenaires. C’est sur ces entrefaites que la Direction du Livre lui envoie des ouvrages. A défaut, avec ses moyens, elle achète les livres en tentant de satisfaire les besoins de ceux qui ont un déficit dans la compréhension du français. « Je suis l’unique dans mon domaine qui est dans ce monde carcéral, je ne suis pas une personne physique mais une personne morale, c’est pourquoi je ne sollicite pas les gens pour demander un appui ». Elle a par contre lancé, sur les réseaux sociaux, un challenge pour doter les musulmans en milieu carcéral d’ouvrages coraniques