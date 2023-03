[Spécial 8 mars] Aissatou Faye (LDMM) : Quand le digital booste l'entrepreneuriat Féminin

Un manguier centenaire dont les fruits tombaient par terre trônait au milieu d’une maison. C’est ainsi qu’est née « Mbine Mangouné » ou la maison du manguier en langue sérère. Une dame habitant de la maison et témoin quotidien des fruits mûrs dont une partie finissait à la poubelle, inspirée par cette situation, s’est lancée dans l’entrepreneuriat.





C’est à Toubab Dialaw, une contrée lébou située dans la commune de Yenne, département de Rufisque, qu’est installée la fondatrice de la structure « les Délices de Mbine Mangoune » LDMM. Derrière ce nom se cache une histoire, celle de Aissatou Faye, surnommée Ayou. Modèle de femme entreprenante, rien ne présageait à la Directrice de LDMM de devenir une entrepreneure évoluant dans le domaine de la transformation des fruits, légumes et céréales. Dans un monde digital, ou le temps est précieux, Ayou a pu trouver une place dans l’agro-écologie ou permaculture.





Aux futurs entrepreneurs, Aissatou Faye recommande de s'armer de « motivation, discipline et de foi » car c'est le leitmotiv d’un bon entrepreneur. Ce n’est pas parce qu’on n’est pas scolarisé ou qu’on n’a pas de diplôme, qu’on ne peut pas réussir de grande chose et Ayou ne nous dira pas le contraire : « Je suis toujours content de parler de mon cursus, si cela peut inspirer d’autres femmes, d’autres filles qui se disent « Sama diang sorewul » donc je ne peux pas faire grand-chose. Non ! Les femmes ont une capacité telle que si elles veulent faire des choses, elles y arrivent. […]Moi, j’ai juste eu le certificat de fin d’études primaires et j’ai pu mettre en place une structure qui marche bien et qui emploie plusieurs personnes. Ne pouvant plus accepter le spectacle des mangues mûres qui se gâtent sous mes yeux, Je me suis dit, je vais faire de la confiture. J’ai cherché sur internet les recettes pour faire une confiture en vue d’apporter une solution à un problème que j’avais chez moi et j’ai réussi à faire mon premier pot de confiture. Puis, pendant deux ans (2016 et 2018), j’ai fait de l’auto-formation sur les normes à respecter pour avoir un produit de qualité qui se conserve bien. Ainsi, poursuit-elle, « j’ai formalisé en 2018 et depuis (6 ans), je suis dans la transformation de fruits en confiture ». « Ce n'est pas facile, mais ce n’est pas trop difficile non plus ! Il faut juste se battre ! »





Dans ce milieu d’hommes, qu’est l’agro-alimentaire ou encore, l’agro-écologie, les femmes ont fini par s’imposer et imposer leur savoir-faire. Les choses ont changé. On ne laisse plus la place aux hommes, les femmes sont là, elles se battent tous les jours pour faire bouger les lignes. Ce n'est pas facile, mais ce n’est pas trop difficile non plus ! Il faut juste se battre et trouver sa place. Le plus important est de se dire qu’on va y arriver et de travailler à atteindre ses objectifs, fait savoir la fondatrice de « Les Délices de Mbine Mangoune ». « Les gens ont tendance à dire « BIO », moi je me méfie du mot « BIO » Celle qui préfère utiliser les termes, « Agroécologie ou Permaculture », à la place du mot « Bio », nous raconte une anecdote lors d’une foire de l’Agriculture en Europe. « Les gens ont tendance à dire « BIO », moi je me méfie du mot « BIO », car j’ai eu un gros souci en 2020.





Je suis allée au Salon de l’Agriculture de Paris (SIA) avec 1000 pièces de confitures. Sur l’étiquette était marqué « Bio Dialaw» qui est un concept de marché que nous avons créé à Toubab Dialaw avec des amis. J’arrive à la Douane Française, on me demande des certifications : « BIO », c’est un label qui appartient à des personnes. En conséquence, je préfère des produits 100% naturels avec de l’agriculture sans pesticide. Nous faisons de l’agro-écologie et de la permaculture dont l'objectif est de produire dans un environnement harmonieux, résilient, productif et durable nous confie Ayou. Avec un site internet bien garni, une forte présence sur les réseaux sociaux, sa structure LDMM s'est imposée sur la toile dans le domaine de la transformation des produits naturels. « Qu’on soit dans la transformation, qu’on soit entrepreneur ou autre, c’est important d’être digitalisé, si on veut se faire connaître au 21e siècle. » Le secret, Aissatou Faye a fini par nous le dévoiler : le Digital ! « C’est tellement important d’être digitalisé, d’être sur les réseaux sociaux, d’être présent sur internet. Quand vous allez sur Google, vous tapez « confiture Sénégal », vous tombez sur « Les Délices de Mbine Mangouné », nous sommes les premiers référencés.





Parce qu'on est actif par les infos, les vidéos avec des contenus super belles, qui parlent aux gens. Qu’on soit dans la transformation, qu’on soit entrepreneur ou autre, c’est important d’être digitalisé, si on veut se faire connaître au 21e siècle. Sur internet, une personne qui veut acheter ou qui veut connaitre une entreprise, il ne se dit pas, c’est une femme ou un homme. Ce qui l’intéresse c’est que le produit soit juste beau et bien fait : la discrimination est finie. Même si parfois je reçois des messages qui disent « sama thiamigne » car ils pensent que seuls les hommes sont capables de faire ça. Le digital, l’internet, c’est extraordinaire », s’enflamme-t-elle. Evoquant le thème de la journée Internationale de la femme du 8 Mars 2023, « Pour un monde digital inclusif : Innovation et technologie pour l’égalité des sexes », Aissatou Faye estime que : « c’est un thème super important qui vient à son heure et qui devrait être approfondi. Car, de plus en plus de rencontres et de réunions se font en ligne. Cela nous prend moins de temps et pour moi, c’est un sujet super intéressant qui vient à son heure. (…) je vais revenir à ce que j’ai dit plus haut, c’est tellement important la digitalisation surtout pour les femmes car, dans le monde de l’innovation et de la technologie, il n’y a pas de discrimination basée sur le sexe ». « La discipline surtout, t’accompagne dans tout ce que tu fais.