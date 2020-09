Aïssatou Sophie Gladima : "Le secteur des Mines est l'un des plus impactés par la pandémie"

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19, ''la sagesse était manifestement dans la prévention, la sensibilisation'', a estimé Dr Aïssatou Sophie Gladima, ministre des Mines et de la Géologie.En respectant cette prévention, le secteur minier a été lourdement touché selon la ministre qui était à Thiès au secours des acteurs vulnérables de son secteur, particulièrement les femmes et les jeunes qui s'activent dans l’orpaillage avec des moyens rudimentaires Ces derniers ont reçu une aide sous forme de denrées alimentaires, de produits d'hygiène, de tricycles, de masques de protection.''Il ne fait l’objet d’aucun doute - et c’est un truisme que de le dire - le secteur des Mines est parmi les mamelles de l'économie, l'une des plus impactées par la pandémie. Les activités minières, si elles ne sont pas à l’arrêt temporaire, connaissent indubitablement un fléchissement important aux conséquences financières, économiques et sociales faciles à deviner'', a-t-elle fait savoir.A l'en croire, ''l'heure est aujourd'hui à la synergie des forces, puisque par la volonté du Chef de l’Etat, Son Excellence Macky Sall, qui a toujours été du côté des populations et qui ne cesse de nous exhorter à soulager les souffrances des populations les plus pauvres et les plus impactées, un Plan national de résilience économique et sociale a pu être défini et mis en œuvre de manière sectorielle et inclusive''.''En dépit de cette situation économique et financière difficile, les sociétés minières, dans un élan de solidarité jamais égalé, ont activement soutenu les efforts du Gouvernement du Sénégal pour lutter contre la pandémie et mieux structurer la résilience des populations vulnérables'', a assuré Mme le ministre.Le secteur minier, pour rappel, avait contribué près de six (06) milliards de francs CFA.A Thiès, Aissatou Sophie Gladima a salué l'engagement des autorités administratives et sanitaires, des forces de défense et de sécurité, qui selon elle, ont abattu ''un engagement sans faille pour que la pandémie soit contenue dans des proportions non catastrophiques, comme nous le redoutions un moment !''.